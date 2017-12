Amedé Kouakou prend officiellement fonction à la tête de la commune de Divo - Abidjan.net

Divo - Le maire élu, Amedé Kouakou, a officiellement pris fonction vendredi à la tête de la commune de Divo, à l’issue de la passation des charges entre son prédécesseur, Assé Badja Camille, et lui, sous la supervision du préfet de région du Lôh-Djiboua, Kpan Droh Joseph.



Le nouveau premier magistrat de la commune de Divo s’est dit très honoré d’assumer ses nouvelles charges, promettant de « tout mettre en œuvre pour apporter un plus au développement de la ville » qui l’a vu naître il y a 47 ans.



Il entend s’attaquer dans l’immédiat à la voirie de la ville devenue totalement impraticable surtout en cette saison pluvieuse.



« Actuellement à Divo tout est priorité. Mais je vais m’attaquer en premier lieu à la voirie qui constitue pour moi l’urgence des urgences », a-t-il déclaré, invitant tous les jeunes de la commune à le rejoindre dès samedi prochain dans les rues pour curer les caniveaux et boucher les nids de poules.



Après la réhabilitation et l’entretien du réseau routier, le nouveau maire de Divo prévoit de s’attaquer, à brève échéance, à d’autres priorités telles que l’extension du réseau électrique aux nouveaux quartiers et l’adduction d’eau.



Il est également inscrit dans son programme d’action la réalisation de plusieurs salles de classes en vue d’offrir des conditions de travail plus agréables aux élèves, la construction de nouveaux marchés dans les différents quartiers et villages de la commune.



Ce programme prévoit, en outre, la réalisation de plusieurs infrastructures sanitaires pour garantir la santé des populations de même que la construction d’un complexe sportif comportant des terrains de football, de tennis, de hand-ball, de basket-ball, et une piscine municipale.

