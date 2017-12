Les conseillers régionaux présentés aux populations de l’Agnéby-Tiassa - Abidjan.net

Agboville - Le président du conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, Mbolo Martin, a présenté officiellement les membres de son bureau à l'ensemble des conseillers de la région, vendredi, lors d'une rencontre avec la population organisée en présence du corps préfectoral.



Eba Assandé Martial, Assoumou Gbaka Charles, Pr N'Gbesso Roger Daniel et Mme Kanaté Tina, sont les quatre vice-présidents, dans l'ordre protocolaire.



Leur nomination a été approuvée unanimement par les 35 conseillers présents. Six conseillers étaient absents à cette première réunion officielle. « Chacun d'eux représente l'un des quatre départements de la région », a précisé le président Mbolo.



La liste Mbolo conserve 31 conseillers, celle du Dr Bony Joseph du PDCI, quatre conseillers, Bitty Kokora du RDR, trois conseillers et enfin l'indépendant Edi René, trois conseillers.



Bako Privat, préfet de région, préfet du département d'Agboville, a expliqué que selon les textes, la tête de liste élue est de facto président du conseil régional, à la différence des municipales où l'on procède à l'élection du bureau de la municipalité composée du maire et de ses adjoints.



Le préfet a indiqué que même s'il n'y avait aucun recours déposé par un des candidats en lice dans l'Agnéby-Tiassa, l'on se devait d'attendre que la Cour suprême vide le contentieux dans les autres régions, avant la présentation et l'installation des conseillers régionaux en Côte d'Ivoire.

