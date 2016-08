"Plan Cacao" : NESTLÉ s’engage à tenir sa promesse en faveur des producteurs - Abidjan.net

Abidjan – Dans le cadre de son "Plan Cacao", la société NESTLÉ poursuit son objectif d’offrir 12 millions de plants de cacao aux producteurs en Côte d’Ivoire d’ici 2022, rapporte un communiqué de la multinationale transmise vendredi à l’AIP.



Ainsi, NESTLÉ a procédé jeudi à Buyo (sus-ouest), au lancement de la 4ème édition de distribution de plants de cacao à hauts rendements et résistants aux maladies aux producteurs en Côte d’Ivoire, en présence d’autorités administratives et coutumières locales, de ses partenaires privés et de représentants de coopératives de producteurs de cacao.



La 4ème édition de distribution des plants de cacao issus du laboratoire de propagation du Centre de Recherche et de Développement de NESTLÉ à Abidjan intervient dans le cadre de son "Plan Cacao" visant à supporter les communautés pour une agriculture durable.



A travers ce Plan, le groupe agro-industriel entend contribuer au renouvellement du verger cacaoyer ivoirien, en améliorant la rentabilité de la production, les conditions sociales des producteurs et en assurant la durabilité de sa chaîne d’approvisionnement.



Cette année encore, NESTLÉ distribuera gratuitement aux producteurs un million de cette variété de plants de cacao résistante/tolérante aux maladies. Depuis 2009, la société a distribué 1 735 000 plants de cacao issus des collections du Centre national de recherche agronomique (CNRA).



Pour cette 4ème édition, 30 000 plants ont été distribués aux producteurs de cacao membres de la Coopérative Agricole Benianyé de Buyo (CABB). Pour l’édition 2013, plus de 30 coopératives partenaires du "Plan Cacao" bénéficieront de ces plants et de l’assistance des équipes techniques du groupe.



Dans cette même dynamique, 3 000 exemplaires du "Manuel du Planteur de Cacao" élaboré par NESTLÉ en collaboration avec le Conseil du Café-Cacao et plusieurs autres partenaires, seront gratuitement distribués aux producteurs.



« Le "Plan Cacao" est un vaste programme qui reflète l’engagement de NESTLÉ dans le développement rural à travers la création de valeur pour tous les acteurs de notre chaîne d’approvisionnement. Dans le cadre de ce Plan, NESTLÉ a déjà construit ou réhabilité 36 salles de classes, formé 20 000 producteurs aux bonnes pratiques agricoles, accompagné 33 coopératives à des programmes de certification », a indiqué M. Cheikh Mboup, Chef du département agronomie du Centre de Recherche et de Développement de NESTLÉ à Abidjan.



« Outre ce plan, NESTLÉ va continuer à investir et soutenir la durabilité de l’agriculture en Côte d’Ivoire à travers plusieurs autres initiatives orientées vers d’autres matières premières telles que le café. C’est pourquoi, nous ouvrirons très bientôt une station expérimentale bâtie sur une superficie de 30 ha à Zambakro – Yamoussoukro », a-t-il ajouté.

