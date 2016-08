Des enfants initiés à des activités culturelles pour promouvoir leurs droits - Abidjan.net

Bondoukou - La direction régionale de la Culture et de la Francophonie de Bondoukou, avec l’appui de l'ONG internationale "Save the Children", a initié vendredi le Club des enfants de l’EPP Flakièdougou centre (76 km de Bondoukou) à des activités culturelles.



Il s’agit notamment de la production théâtrale sur les droits et la protection de l’enfant, de la pratique d’un instrument de musique traditionnelle de la région du Gontougo, de poésies et de ballets traditionnels sur les droits, la protection de l’enfant et l’éducation des filles.



Cette initiative a pour objectif de permettre à ce Club d’enfants de faire la promotion des droits de l’enfant à travers la culture.



Le directeur régional de la Culture et de la Francophonie, Kouakou Bio Alphonse, et le secrétaire général de la direction régionale de l’Education nationale et de l’Enseignement technique de Bondoukou, Koffi Paulisson,ont souligné l’importance de cette initiative.



Ils ont adressé leur profonde gratitude à "Save the Children" pour avoir accepté de les accompagner dans la promotion des droits des enfants en milieu scolaire à travers la culture, souhaitant que cela fasse tache d’huile dans la région.



Le chargé de programme Education à "Save the Children", Nanga Coulibaly, a adressé ses remerciements aux uns et aux autres pour avoir pris une part active à l’organisation de cette activité. Il a dit la volonté de son organisation d’appuyer l’EPP Flakièdougou centre pour la promotion des droits des enfants et l’augmentation du nombre de jeunes filles dans cette école.



L’ONG "Save the Children" a récompensé tous les enfants ayant pris part à ces activités culturelles. Au nombre de 58, chacun d’eux a reçu un kit scolaire composé d’un cartable et de fournitures.



Créé il y a un an par l’ONG "Save the Children", le Club des enfants de l’EPP Flakièdougou centre a pour mission de lutter pour la protection des droits de l’enfant en milieu scolaire. Ce Club a, sous la supervision de ses tuteurs, mené des activités de sensibilisation sur la scolarisation des enfants dans les communautés villageoises.

