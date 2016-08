La Première dame fait de nombreux dons aux femmes du Denguélé - Abidjan.net

Odienné, La Première dame, Dominique Ouattara a offert de nombreux dons aux femmes du Denguélé, à l’occasion de la Fête des mères décalée célébrée samedi au stade Mamadou Coulibaly d’Odienné.



Le total des dons faits par la Première dame s’élève à 171 millions de FCFA, soit 21 millions en espèce et 150 millions en nature.



Pour les dons en nature, il s’agit de matériel agricole qui permettra aux braves femmes du Denguélé de développer leurs activités au sein de leurs coopératives.



Le détail des dons en nature donne, pour ce qui est allé aux coopératives et groupements de femmes, 25 broyeuses de maïs, mil et manioc, 300 pulvérisateurs, 1.000 machettes, autant de limes et d’arrosoirs, 200 brouettes, 20 machines à coudre électriques et cinq congélateurs.



Concernant le domaine de la santé, l’épouse d’Alassane Ouattara a offert une ambulance, un fauteuil dentaire complet, 15 tables d’accouchement, autant de tables d’examen gynécologique, 50 couffins (berceaux portatifs) et 325 kits d’incitation à la consultation prénatale.



Les dons en nature sus-indiqués ont été complété par 10 tonnes de riz et 15 tricycles pour des handicapées moteurs de la région.



