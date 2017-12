Forte mobilisation pour la fête des mères à Odienné avec la Première Dame - Abidjan.net

Odienné, Les femmes d’Odienné ont relevé le défi de la mobilisation pour lequel elles se sont engagées lors des préparatifs de la fête des mères avec la Première dame, samedi, le stade Mamadou Coulibaly qui a abrité la cérémonie s’est avéré exigu pour la circonstance.



Outre le stade qui a refusé du monde, la Première Dame a eu le bonheur de recevoir les vivas des populations qui se sont massées tout le long du parcours, de l’aéroport jusqu’au stade, pour manifester à leur « belle-fille » leur affection. Le bain de foule à l’intérieur du stade a fini de convaincre l’illustre hôte qu’elle était bien en famille.



Depuis l’annonce de cette fête des mères à l’intérieur du pays, précisément à Odienné, les responsables des organisations féminines du Denguélé ont apprécié l’honneur fait et ont fait la promesse de relever le défi de la mobilisation.



Des réunions se sont succédées à un rythme effréné à Odienné, suivies de missions de sensibilisation et de mobilisation à travers toutes les sous-préfectures des régions du Folon et du Kabadougou.



bk/gem/cmas

