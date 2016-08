Dikodougou invitée à réserver un bon accueil au Président Alassane Ouattara - Abidjan.net

Korhogo, A quelques semaines de la visite présidentielle dans le district des Savanes, le directeur général des douanes ivoiriennes, par ailleurs nouveau maire de la commune de Guiembé, le colonel major Issa Coulibaly entreprend dans le département de Dikodougou, une tournée de mobilisation des populations locales, pour un bon accueil à Alassane Ouattara.



Jeudi à Ouattaradougou, Boron et Mara où il a débuté sa tournée qui a pris fin samedi à Guiembé et Kalaha, le directeur général des douanes ivoiriennes a rappelé aux populations que la visite présidentielle est une réalité, avant d’indiquer que le chef de l’Etat arrive dans la région pour leur dire de vive voix ses remerciements et son amour pour elles.



« Je vous appelle à la mobilisation de tout le Koufolo (circonscription de Dikoudougou) pour lui traduire votre soutien et votre amour », a-t-il lancé aux habitants. « Il est temps de passer à l’action dans la cohésion et l’union; de taire tout ce qui nous a divisé pour s’adonner à l’essentiel, le développement de notre région », a-t-il ajouté.



Pour corroborer ses dires, le colonel des douanes s’est fait accompagner par deux de ses adversaires, candidats malheureux de l’élection municipale dans la commune de Dikodougou, à savoir le maire sortant, Soro Gabriel et Yéo Sana Alain.



Répondant aux différentes doléances des populations relatives aux problèmes d’électrification, au mauvais état des routes et à l’insuffisance des maîtres dans les écoles, il les a rassurés que le président du conseil régional, Tiémoko Yadé Coulibaly s’occupera des questions de développement du département.



Le colonel Issa Coulibaly a offert des chaises et des mégaphones aux populations des localités qu’il a visitées.



Durant son séjour dans le district des Savanes du 2 au 8 juillet, le Président Ouattara visitera 10 départements de la région dont Dikodougou. Dans les différents chefs-lieux de régions, de préfectures et sous-préfectures, les dispositions sont en train d’être prises pour le succès de cette visite.



