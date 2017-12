Football: L’AS Tanda monte en première division - Abidjan.net

Bondoukou, L’équipe de football de l'AS Tanda est montée en première division en laminant, samedi, au stade Ali Timité de Bondoukou, l’ASC Ouragahio par un score de 3 buts à 0.



Ces buts ont été inscrits par Traoré Ibrahim, à la première partie du jeu.



"Il fallait absolument battre l’équipe de l’ASC Ouragahio. On a travaillé en semaine et j’ai donné le meilleur de moi-même. Le plus important c’est la montée de l’équipe en première division. Nous sommes fiers", s’est réjoui Traoré Ibrahim qui a qualifié l’AS Tanda grâce à un triplé.

Ce match s’inscrit dans le cadre du championnat de la ligue 2.



