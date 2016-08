Souleymane Diakité-Coty, à propos de Mme Diané-Touré : «Notre nouveau maire est une femme capable» - - Abidjan.net

L’ancien ministre de la Communication, Souleymane Diakité-Coty, par ailleurs maire sortant d’Odienné, a passé la main, jeudi, à son successeur, Nassénéba Diané-Touré.



Les Odiennékas ne se sont pas trompés, en confiant la gestion de la mairie d’Odienné à une femme. C’est du moins ce qu’en pense le maire sortant, Souleymane Diakité-Coty, ancien ministre de la Communication, qui a rendu un hommage appuyé, jeudi, à Nassénéba Diané-Touré, son successeur, au moment de lui passer le témoin. « Notre nouveau maire est une femme capable, riche de son réseau de relations, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Dans notre monde désormais globalisé, le carnet d’adresses riche compte beaucoup dans la gestion des hommes et des institutions », a-t-il argué, selon des informations reçues des services de la mairie d’Odienné. Toute chose qui fait qu’il part « serein et confiant » de la tête du conseil municipal de la capitale de la cité du Kabadougou. Diakité-Coty n’était pas seul à afficher cette confiance, puisque Gaoussou Touré, ministre des Transports et délégué départemental du Rassemblement des républicains (Rdr), était également présent à la mairie, pour vivre l’installation de la première femme maire d’Odienné. Rassurée par tant de soutiens, Nassénéba Diané-Touré, a promis ne pas décevoir les populations qui lui ont fait confiance. « Je me mets à la disposition des populations. Je les invite à prendre toute leur place dans la lutte pour le développement d’Odienné. Le conseil municipal est là pour proposer des solutions », a-t-elle indiqué, avant d’appeler tous les Odiennékas à l’union et au rassemblement. « L’heure est à l’union des cœurs et des esprits. Une vraie union des cœurs et des esprits, afin de mobiliser toutes les énergies en faveur d’Odienné et de ses habitants », a-t-elle laissé entendre. L’installation du nouveau maire d’Odienné a été présidée par le préfet du département, Michel Amani. Celui-ci a encouragé Nassénéba Diané-Touré à faire « en sorte que le cadre de vie des populations soit sain, que la jeunesse trouve des emplois et que la ville se développe ».



Marc Dossa (avec le sercom de la mairie d’Odienné)

