Bouaflé : Le bureau du conseil régional de la Marahoué installé

Bouaflé – Le bureau du conseil régional de la Marahoué a été installé samedi en présence des autorités administratives, politiques et de la chefferie traditionnelle locales.



Ce bureau comprenant un président et cinq vice-présidents a la charge de rassembler les ressortissants de la région de la Marahoué afin de la conduire vers son développement.



« Je veux un bureau qui soit le signe de la cohésion, de l’engagement et de la responsabilité », a indiqué Charles Koffi Diby, président du conseil régional qui a dû laisser temporairement ce poste à son premier vice-président, Aby Richmond, pour se consacrer à sa fonction de ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères.



M. Diby a rappelé le slogan de sa campagne électorale, « Ensemble, bâtissons », un thème fédérateur qui rehausse l’amour entre les populations de la région.



« Nous continuons de prendre cet engagement car toute mon équipe est décidée à servir la Marahoué. Faites-nous confiance et ensemble nous bâtirons la Marahoué », a-t-il indiqué, affirmant qu’il veut construire la région où personne ne sera exclu et où il fait beau vivre.



Le président par intérim du conseil régional, Aby Richmond, a insisté sur l’entente et la solidarité qui règnent au sein de la région. « C’est seulement dans la solidarité que nous pourrons faire le maximum pour nos parents qui en ont besoin », a-t-il dit soulignant que la région est pleine de richesses qui ne demandent qu'à être exploitées au bénéfice de la Côte d’Ivoire.



Le conseil régional de la Marahoué comprend 45 membres.

