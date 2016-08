Des produits innovateurs pour booster l’hôtel Président Yamoussoukro (étude) - Abidjan.net

Yamoussoukro – Une impétrante au diplôme d’ingénieur en marketing-management a produit une étude pour son mémoire de fin de formation, sur des produits nouveaux aux fins de booster le taux d’occupation de l’hôtel Président de Yamoussoukro.



Le mémoire de fin d’études d’ingénieur en marketing-management à l’ESAM-Yamoussoukro présenté par Mlle Doudou Moyé Henriette Amaria avait pour thème ‘’Redynamisation de l’hôtel Président par la mise en place de nouveaux produits’’.



Situant le contexte de son étude, Mlle Doudou, employée à l’hôtel des Parlementaires de Yamoussoukro, a indiqué que le taux d’occupation du réceptif Hôtelier "Président" est en baisse continue malgré quelques innovations initiées par la direction relativement à l’hébergement, la restauration, le sport et les loisirs.



Aussi, propose-t-elle la construction près du réceptif hôtelier d’un village-paillotte comportant une paillotte-bar où les clients trouveront des produits du terroir notamment du vin de palme, des mets traditionnels, des artisans sculpteurs, des tisserands et autres peintres travaillant sur du matériau local, etc.



Une kermesse d’enfants à Noël constitue le second produit. Mlle Doudou propose d’étendre cette activité à d’autres enfants hors de Yamoussoukro.



« Cela permettra l’hébergement des parents ainsi que de tous les accompagnateurs des enfants. Si d’aventure les résultats ne sont pas satisfaisants, il faudraut étendre cette kermesse à d’autres fêtes périodiques notamment la Pâques, le Ramadan, la Tabaski… », explique-t-elle, soulignant que toutes ces activités devront être soutenues par des annonces et autres campagnes de communication.



L’impétrante a, par ailleurs, présenté des prévisions chiffrées sur la rentabilité des produits qu’elle recommande non sans avoir au préalable établi des enquêtes auprès d’échantillons de la population.



A l’issue de la présentation de son travail, le jury a octroyé une note de 15,50/20 avec la‘’mention bien’’ à Doudou Moyé Henriette Amaria et lui a suggéré de faire l’effort de traduire la présentation de son travail en anglais, à défaut de le traduire entièrement.



Au nom du DG de la SODERTOUR-LACS, Mme Mourad Malékah Condé, Dr Sylla a exprimé sa satisfaction sur le traitement du thème par l’impétrante. « C’est un travail innovateur, un allier important qui va orienter la SODERTOUR-LACS dans le développement de nouveaux produits touristiques attrayants… », a relevé Dr Sylla.



Jeudi, la direction générale de la SODERTOUR-LACS, sous la supervision du PCA Dosso Adama, procédait au lancement de la formule ’’Club évasion’’ dans l’espoir de booster le taux de remplissage de ses unités hôtelières et de fidéliser les clients, rappelle-t-on.



(Aip)

zgrp/kkp/cmas

LIENS PROMOTIONNELS