Le "Parcours santé" lancé à Korhogo - Abidjan.net

Korhogo - La direction régionale des Sports et Loisirs a procédé, en collaboration avec la Cellule régionale de promotion des activités sportives et de jeunesse du Poro (CREPAJESP), au lancement, samedi à Korhogo, des journées de marche sportive dénommées "Parcours santé".



Il s'agit d'une initiative pour donner aux populations de tout âge l’habitude de la pratique du sport.



Le directeur régional des sports et loisirs, Ouattara Ibrahima, a indiqué que cette activité est ainsi instituée dans la ville de Korhogo et aura lieu chaque samedi.



Plus de 200 personnes dont le préfet de la région du Poro, préfet du département de Korhogo, Daouda Ouattara, le directeur régional des Sports et Loisirs, des chefs de service, des agents de l’Etat et la population civile, ont pris part à cette marche qui a duré un peu plus d’une heure pour un parcours estimé à 4.500 mètres.



« C’est une bonne activité », a affirmé le préfet de région, au terme du parcours, en invitant les populations à venir massivement prendre part à cette activité.



« Je pense que c’est une nécessité. Après cette marche, je me sens un peu plus légère », a affirmé le proviseur du Lycée moderne, Mme Traoré Salimata qui souhaite la pérennisation du "Parcours santé".



« C’est une joie pour moi de voir ce monde », s’est réjoui le président de la Cellule régionale de promotion des activités sportives et de jeunesse du Poro, Fofana Kolodjo, l’un des initiateurs de la marche.



(AIP)

nbf/kkp/cmas

LIENS PROMOTIONNELS