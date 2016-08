Kouacou Gnrangbé rempile pour 5 ans à la tête de la mairie de Yamoussoukro - Abidjan.net

Yamoussoukro – Le maire sortant, Kouacou Gnrangbé Kouadio Jean, candidat du RHDP aux municipales du 21 avril, a été plébiscité par l’ensemble des conseillers samedi à Yamoussoukro, rempilant ainsi pour cinq ans à la tête dudit conseil.



Quarante-trois conseillers présents sur 47 ont accordé leur confiance à M. Kouacou Gnrangbé, élu maire de la commune de Yamoussoukro avec 100% des suffrages exprimés lors de cette réunion d’installation du conseil supervisé par le préfet de Yamoussoukro, André Assoumou Ekponon.



Après l’élection du maire, six autres conseillers municipaux ont eu la sympathie de leurs pairs. Ainsi, sont respectivement adjoints au maire, MM. Yaoura Konan (PDCI-RDA), Koné Ibrahim (RDR), Kouamé Loukou Léon (PDCI-RDA), Konan N’Guessan Anatole (PDCI-RDA), Kouamé Kouakou Eugène (RDR), et Mme Touré Diabaté Massara (PDCI-RDA).



« Les résultats de ces votes montrent que nous avons dépassé les clivages politiques pour le développement de notre cité. Monsieur le gouverneur et moi irons vers nos adversaires, nos frères, pour leur demander de nous rejoindre pour le développement de Yamoussoukro », a déclaré le maire .



Le gouverneur Thiam Augustin a souhaité que pour la suite, tous les débats se déroulent dans la fraternité, dans l’entente comme ce fut le cas lors de cette réunion d’installation du conseil municipal.



« J’appelle les autres à rejoindre le conseil. Quant à vous les élus, tendez la main à ceux qui ont perdu afin qu’ensemble, vous vous mettiez résolument au travail pour le bien-être et le bonheur des populations. Nous sommes à vos côtés », a assuré le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro.



Le préfet André Assoumou Ekponon a souhaité plein succès au nouveau conseil dans la réalisation de son programme de développement.



(Aip)

zgrp/kkp/cmas

LIENS PROMOTIONNELS