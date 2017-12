L’AFEFB célèbre les mères et les pères à Bouna - Abidjan.net

Bouna, 16 juin (AIP)- L’Association des femmes des fonctionnaires de Bouna (AFEFB) a célébré les mères et les pères à l’occasion d’une cérémonie combinée organisée en leur honneur samedi, au foyer des jeunes de Bouna.



La présidente de cette association, Mme Wéré Bito Martine a situé le cadre de la cérémonie. « Si nous sommes là ce soir, c’est pour célébrer la femme pour le rôle qu’elle joue dans la famille et dans la société. Et si nous avons attendu ce jour, c’est pour combiner la fête des mères avec celle des pères dans le souci de magnifier l’union entre l’homme et la femme » a-t-elle dit.



Quant à Dah philippe, représentant le parrain de la cérémonie, Hien Philippe, président du conseil régional de Bouna, il a mis en relief le rôle joué par les femmes dans le tissu socio-économique de la région. En outre, il a annoncé le soutien du conseil régional aux femmes dans toutes leurs activités pour le développement de la région. Par ailleurs, il les a appelées à l’union et à la solidarité.



Cette cérémonie a été marquée par une conférence sur le mariage prononcée par le président du tribunal de Bouna, Assoa Nguetti. Sketchs, imitations d’artiste et prestations de danse ont meublé la cérémonie.



