La coopérative ECATAMEA distribue 72 millions F CFA de prime à ses membres

Soubré – Les producteurs membres de l’Entreprise coopérative agricole Trawlin des agriculteurs de Méagui (ECATAMEA) ont reçu samedi, une prime à la certification d’un montant de 72 millions FCFA, deux pompes villageoises améliorées et de nombreux autres dons.



La cérémonie de remise s’est déroulée au siège de la coopérative à Pogreagui, localité située à 18 km de Méagui, le chef-lieu de département, en présence des partenaires du monde agricole.



Dans le rapport de gestion présenté par MM. Kanga Yao Arsène et Kouakou Amani Jeannot, respectivement vice-président et directeur général, il ressort que cette coopérative, créée en 2008 avec 255 membres repartis en six sexions, compte à ce jour 1.013 membres repartis en 13 sections.



Mieux, de 815 tonnes de cacao commercialisés, la première campagne de l’ECATAMEA a pour l’exercice écoulé et commercialisé 4.653,083 tonnes de cacao dont 1.457,309 certifiés.



Selon les deux responsables, ses résultats ont permis à la coopérative de distribuer 72 millions FCFA de primes à la certification à ses membres, de réaliser un résultat net de 32.827.627 FCFA, de construire des pompes villageoises d’un coût de quatre millions FCFA dans deux sections, de récompenser ses meilleurs producteurs avec des bottes, machettes et limes.



Ce, en plus de l’assistance apportée à l’école primaire du village pour l’organisation de ses activités socioculturelles et la construction d’un magasin central de stockage du cacao à Pogreagui.



Satisfait par les performances réalisées par l’ECATAMEA, le délégué régional du Conseil du café-cacao, Silué Seydou a félicité le conseil d’administration et la direction de la coopérative qui, dit-il, avec rigueur et transparence, sont en train de construire une grande entreprise.



M. Silué a profité de l’occasion pour rappeler aux producteurs que le prix minimum garanti du cacao est de 700 FCFA/kg.



(AIP)

km/cmas

