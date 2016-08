La société SUCAF-CI lance sa nouvelle marque de sucre - Abidjan.net

Ferkessédougou, 16 juin (AIP)- La Sucrerie africaine de Côte d'Ivoire (SUCAF-CI) a lancé sa marque de sucre "Princesse Tatie", vendredi sur son site à Ferké 1 et samedi sur le site de Ferké 2, dans la région de Tafiré, a appris l’AIP.



"Princesse Tatie" est une marque de SOMDIAA (Société d'organisation de management et de développement des industries alimentaires et agricoles).



