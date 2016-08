Soubré : Le bureau du conseil régional installé - Abidjan.net

Soubré, 16 juin (AIP) - Le préfet de région de la Nawa, Alliali Kouadio a procédé vendredi à l’investiture du bureau du conseil régional de Soubré, en présence des chefs traditionnels et des chefs et directeurs de service du département.



Avant l’installation du bureau de séance, le préfet a situé le contexte et l’enjeu de la mise en place des conseils régionaux, avant d’expliquer aux conseillers et à l’assistance que le conseil régional de Soubré comprend 49 membres y compris le président et ses cinq vice-présidents. Il a noté que la tête de liste est automatiquement président du conseil régional et dans le cas de Soubré, il s’agit de Donwahi Alain Richard Ahipaud.



Après son installation, le tout nouveau président, Donwahi Alain Richard, a salué la mobilisation des populations pour cette investiture, signe de la grande attente de celles-ci.



« Nous n’avons pas été élus pour avoir des titres de président ou de conseiller. Nous avons été élus pour le développement de notre région. Nous avons des objectifs et cela passe par la rigueur et l’abnégation au travail », a expliqué le président.



Et entre autres mesures, il annonce la tenue d’un séminaire régional pour tracer les sillons du développement de la région de la Nawa. « Il y a des attentes et ces attentes doivent être atteintes car les populations nous regardent », a-t-il conclu.



(AIP)

