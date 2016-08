Le bureau de la municipalité de Sinfra élu - Abidjan.net

Sinfra – L’élection du bureau de la municipalité de Sinfra composé du maire et de ses quatre adjoints s’est tenue vendredi au cours d’une cérémonie présidée par le préfet, Niasson Konian.



Sur les 31 conseillers qui composent le conseil municipal de Sinfra, 27 étaient présents. Ainsi, ont été élus, maire, Drissa Bamba, tête de liste RDR à l’élection municipale. Ses adjoints sont, par ordre protocolaire, Sidibé Lamine, Koffi Bi Vami Moïse, Mme Koné Mariam et Touré Gouessé Justin.



Après son élection, le nouveau maire a remercié le conseil municipal pour la confiance placée en lui. Il a rendu hommage au maire sortant,Houga Bi G. Jacques, avant de mesurer les défis qui se dressent devant lui. Cependant, il a pris l’engagement de se mettre à la tâche pour réaliser le « Sinfra nouveau » qu’il a promis pendant la campagne, disant compter sur l’apport de tous les fils et filles de Sinfra.



A sa suite, le préfet a exhorté les conseillers à préserver la cohésion au sein du conseil municipal ainsi qu’au travail, afin que cinq années après, le bilan soit au-delà des promesses faites. Il a souhaité bon vent au nouveau conseil municipal, dont l’installation officielle est prévue pour le 21 juin.



