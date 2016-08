Abengourou: Des mères récompensées pour le suivi de leur bébé - Abidjan.net

Abengourou – Le Centre social d’Abengourou a récompensé samedi, à l’occasion de l’édition 2013 du concours du bébé le mieux suivi, les mères qui ont le mieux suivi leur nourrisson en se rendant constamment dans les centres de santé et en respectant les prescriptions du corps médical.



Ce concours du bébé le mieux suivi a pour but, selon le directeur du Centre social, Yapo Anassé Jacques Florent, « d’encourager les mères à suivre scrupuleusement leurs enfants surtout ceux dont l’âge est compris entre zéro et deux ans, sur le plan nutritionnel, alimentaire, social et sanitaire.»



Il a ajouté également que cette cérémonie a pour but de célébrer les mamans car elles sont porteuses de vie, nourrices et éducatrices. Les mamans gagnantes ont été récompensées avec du savon, des cahiers, un sac et un T-Shirt estampillés "Save The Children" et un complet de pagne.



Le premier bébé le mieux entretenu est Assémien Boa Yohan Wilson avec 95 points sur 100, le deuxième bébé, Zoré Julie Grâce avec 93 /100 et le troisième, Assié Jean Christ Enock a obtenu 92/ 100.



La première maman gagnante du concours a encouragé les autres à faire régulièrement les consultations de leurs enfants, à faire l’allaitement maternel exclusif, à respecter les vaccins et à veiller sur leurs enfants.



Le représentant de la marraine de la cérémonie a, pour sa part, précisé qu’il est désormais prouvé que les femmes les plus éduquées, se portent mieux et ont des enfants en meilleure santé qui réussissent mieux à l’école et dans la vie. Pour lui, l’éducation de la fille comme de la femme est un droit qui contribue à la réussite des futures générations.



Le représentant du directeur régional des affaires sociales, Djaman Jean Jacques a exhorté les mamans à un suivi médical régulier de leurs bébés afin de les protéger contre des maladies telles que la poliomyélite, la rougeole, l’hépatite B.



Cinquante neuf mamans ont participé à cette compétition. Toutes ont reçu des présents. La marraine de cette cérémonie fut le député d’Abengourou, Mme Tanoh Marguerite.



apk/kkp/cmas

LIENS PROMOTIONNELS