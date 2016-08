Les meilleurs élèves de l’EPP Iribafla primés - Abidjan.net

Bouaflé – Les meilleurs élèves de l’école primaire publique du village d'Iribafla (60 km de Bouaflé) ont été primés lors d’une cérémonie organisée vendredi par le Bureau international du travail (BIT).



Parmi ces élèves figurent 29 admis au CEPE sur 35 candidats, soit un taux de réussite de 82, 85%.



Le directeur régional de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, N’Goran Alexis, a félicité les élèves et a souligné l’action du BIT qui a procédé à l’établissement gratuit d’une quinzaine d’extraits de naissance à des élèves de CM2 dont 14 ont pu avoir le diplôme du CEPE.



Le BIT a entrepris une tournée dans les villages d'Iribafla et de Bantifla afin de sensibiliser la population sur la nécessité d’établir des extraits de naissance pour que les enfants aient accès à l’école.



Au total, une centaine d’extraits de naissance ont été établis gratuitement par le BIT pour les enfants résidant dans ces deux villages.



