Ferké: Les épouses des professeurs expriment leur reconnaissance à leurs époux

Ferkessédougou - Les épouses des professeurs des établissements secondaires publics et privés de Ferkessédougou, à travers l’Association des femmes des professeurs de Ferkessédougou (AFPF), ont exprimé leurs reconnaissances à leurs époux, à l’occasion de la cérémonie de célébration de la fête des pères qu’elles ont initié, samedi au Lycée moderne.



Les épouses des professeurs de Ferkessédougou ont célébré la fête des pères, samedi, dans la grande salle du réfectoire du lycée moderne de Ferkessédougou, offrant à cette occasion, de bons repas et des cadeaux à leurs époux.



“Cette cérémonie est pour nous l’occasion d’exprimer notre reconnaissance à nos époux, les professeurs de Ferkessédougou qui sont aussi nos « papas » et qui accomplissent leurs devoirs familiaux à notre égard et à l’égard des enfants. Ils s’échinent tous les jours au travail pour nous offrir le bien-être sans oublier qu’ils font tout pour satisfaire à nos caprices’’, a indiqué à l’AIP, Mme Touré Kla Lou Estelle, présidente de l’AFPF.



Saluant l’initiative, Mme Keïta Sarangbé, proviseur du Lycée moderne de Ferkessédougou et marraine de la cérémonie, a prodigué des conseils aux professeurs et à leurs épouses afin qu’ils vivent “un foyer solide et harmonieux’’.



“Merci pour l’honneur que vous faites à nos papas, car nos époux sont nos papas. Soyez toujours de bonnes épouses. Il faut toujours leur accorder le respect qui leur est dû. Nos époux à leur tour se doivent de nous aimer et de nous soutenir. Je souhaite qu’il y ait assez d’amour et de compréhension dans vos foyers’’, a-t-elle déclaré, dans son allocution.



M. Koffi Etien, inspecteur de l’enseignement primaire de Ferkessédougou, représentant Mme N’goran Péné, responsable de la DRENET de Ferkessédougou, présidente d’honneur de la manifestation, a remercié les femmes pour cette initiative louable à l’endroit de leurs époux, indiquant son regret de voir généralement la journée dédiée aux pères passer dans la plus totale indifférence.



“C’est à peine si elle est médiatisée. Merci d’honorer les pères. Vous êtes des épouses merveilleuses‘’, a-t-il fait observer.



L’AFPF a bénéficié du soutien de la DRENET de Ferkessédougou, des directions des services publics et privés de la ville, ainsi que de certaines associations sœurs telles que l’Association femmes-génération de Ferké et l’Association des femmes des professeurs du Lycée professionnel de Ferkessédougou, venues la soutenir.

