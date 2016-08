Journée de l’indignation lundi 17 juin : Soro Alphonse : « Toutes les conditions sécuritaires sont réunies » - Abidjan.net

Soro Alphonse, député et initiateur de la « journée d`indignation » des victimes de Gbagbo contre la dernière décision de la Cour pénale internationale (Cpi), a confirmé, ce dimanche 16 juin 2013, la tenue de la manifestation prévue ce lundi 17 juin 2013 au Plateau. C`était lors d`une conférence au siège de l`Alliance pour le changement (Apc) à Cocody. Il a, en outre, rassuré les Ivoiriens quant à l`aspect sécuritaire autour de cette importante manifestation. « Toutes les conditions sécuritaires sont réunies. Cette manifestation ne ressemblera pas à celle des jeunes Patriotes. Nous avons mené des actions auprès des autorités compétentes pour éviter tout désordre. En plus de cela, nous, victimes, sommes organisées afin de faire barrage aux éventuels infiltrés qui voudraient créer la chienlit. Nous sommes civilisés et tout se passera dans d`excellentes conditions. Les victimes se ferons entendre dans le calme », a-t-il dit.



