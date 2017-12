Développement : L’association Kaadô passe à la vitesse supérieure - Abidjan.net

Kaadô ‘’ Nous sommes UN ’’ est une association apolitique née de la volonté des fils et filles des départements de Bouaflé, Daloa, Konahiri, Vavoua, Oumé, Sinfra et Zuénoula en vue d’apporter leur contribution au développement desdits départements. Mis sur pied le 3 novembre 2012, Kaadô, ‘’Nous sommes UN’’ veut passer à la vitesse supérieure pour s’inscrire dans le programme d’émergence 2020 prôné par le président de la République, Alassane Ouattara. C’est dans cette optique qu’elle a initié samedi dernier au siège du Rifaa à Cocody les II Plateaux, un séminaire de réflexion sur le thème « les défis de Kaadô » en vue d’élaborer un plan d’action , une feuille de route pour la période 2013-2015. Au nom donc du comité d’organisation, Ti Bi Youan Maurice a remercié la présidente de cette association qui, sans elle, ce séminaire n’aurait pas eu lieu car c’est elle qui a fourni toute la logistique. Lui emboitant le pas, Zouzou Michel, président du comité scientifique a indiqué que ce séminaire se veut comme un cadre d’échange fructueux et fraternel en vue de rassembler des idées fortes, novatrices, des actions innovantes en termes de développement, de mobilisation des ressources humaines, financières et matérielles et de stratégie de communication pour Kaadô. Quant à la présidente de cette association, Léopoldine Tiézan Coffie, elle a d’abord remercié toutes les personnes qui n’ont ménagé aucun effort pour la tenue de ce séminaire dont les résultats marqueront à coup sûr la vie de cette association. « Au sortir de cette journée d’intenses réflexions, les grands axes de développement économique, socio-culturel et environnemental à moyen et long termes seront dressés et contenus dans un document officiel qui servira de boussole pour les prochaines années pour le bonheur des peuples des sept départements , notre zone d’intervention», a-t-elle indiqué. Après quoi, elle a déclaré ouvert les travaux du séminaire de réflexion sur les défis de Kaadô. A noter qu’elle a saisi cette occasion pour féliciter Boti Lou Rosalie qui a récemment été honorée en Hollande.



Affia Marie

