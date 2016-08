Elaboration et exécution de budget : Le Minagri veut des agents irréprochables - Abidjan.net

Le Ministère de l’Agriculture (Minagri) entend inscrire la bonne gouvernance dans les mœurs de ses collaborateurs. En effet, comme les sept autres ministères, le ministère de l’Agriculture est entré dans le processus CDMT (Cadre de dépense à moyen terme) en mars 2012. Le CDMT ou Budget-Programme n’est autre que le budget élaboré par programme et ce, sur trois ans. Ainsi, pour permettre à tous les acteurs intervenant dans le processus d’élaboration et d’exécution du budget du ministère de maîtriser ce nouvel outil, un atelier a été organisé il y a peu à leur attention. Cet atelier qui avait pour thème central : « Procédure d’élaboration d’un cadre de dépense à moyen terme (CDMT) : cas du ministère de l’Agriculture », a été bien accueilli par les agents. D’autant que ces trois jours de formation contribueront tant soit peu à pallier les difficultés rencontrées dans la présentation de budgets. Et il a permis aussi une meilleure compréhension de tous les termes tels CDMT, budget-programme, DPPD-PAP 2013-2015 (Document de programmation pluriannuelle des dépenses - Projet annuel de performance). Ce, pour une bonne conception et exécution du budget du ministère. Les participants à l’atelier sont les différents responsables des directions, structures sous tutelle et projets, qui devraient pouvoir, à terme, s’approprier le DPPD-PAP du ministère de l’Agriculture, en vue de mieux préparer les prochaines conférences budgétaires interne (11-14 juin) et nationale. En outre, la maîtrise de l’outil CDMT permettra de construire un argumentaire objectif pour revendiquer des augmentations lors des conférences budgétaires. Si cette initiative est salutaire, il faut cependant interpeller le ministère de l’Agriculture afin qu’il joue pleinement le rôle qui est le sien, pour le succès du DPPD-PAP en son sein.



Lazare Kouadio

