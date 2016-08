© Abidjan.net par Atapointe

Education nationale: La ministre Kandia Camara assiste au debut des épreuves du CEPE et du concours d`entrée en 6ème.

Mardi 28 Mai 2013. Le ministre de l`education nationale et de l`enseignement technique et sa délégation ont sillonné quelques centres d`examens à Abidjan.